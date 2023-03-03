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Оборонні компанії РФ, попри війну, демонструють свою продукцію на міжнародних виставках – розвідка Британії

Але доказів того, що армія Росії використовує ці розробки в Україні, немає, кажуть у розвідці (фото ілюстративне)

Російські компанії, попри війну, возять свою продукцію на великі міжнародні виставки озброєнь, але доказів того, що армія Росії використовує ці розробки в Україні, немає, повідомила 3 березня розвідка Великої Британії.

«На нещодавньому заході була представлена система активного захисту (APS) Arena-E, призначена для підвищення живучості бронетехніки. В її рекламі стверджується, що вона «долає загрози, які є найбільш небезпечними для бронетехніки… якщо ви цінуєте свою броню та екіпаж, вам потрібна Arena-E». Немає ніяких доказів встановлення систем «Арена-Е» на власну техніку Росії в Україні, де вона втратила понад 5000 одиниць бронетехніки», – йдеться в повідомленні.

У розвідці зауважили, що, ймовірно, це пов’язано з нездатністю російської промисловості виробляти високотехнологічні системи в необхідних масштабах, і ця проблема загострюється під дією міжнародних санкцій.

За даними Генштабу Збройних сил України, станом на 3 березня Росія втратила у війні проти України 6673 бойові броньовані машини, зокрема 15 – за останню добу.

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