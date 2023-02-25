Британська розвідка: в Росії знову вичерпались запаси іранських дронів

Російська армія вичерпала запаси іранських безпілотників та намагається їх поповнити, повідомила пресслужба Міністерства оборони Великобританії у твіттері.

Безпілотники є неефективними для ударів по цілях і використовуються для відволікання української ППО, зазначають розвідники.

Як за інформацією відомства, повідомлень щодо використання іранських безпілотних літальних апаратів-камікадзе (OWA-UAV) в Україні не надходило приблизно з 15 лютого 2023 року.

До цього українські збройні сили повідомляли про те, що в період із кінця січня до початку лютого було збито не менше 24 БПЛА Shahed-136 та десятки було знищено у перші кілька днів року.

За даними британської розвідки, така відсутність атак дронів вказує на те, що Росія вичерпала свої запаси. При цьому Росія швидше за все шукатиме варіанти поповнення запасів.

«Хоча ця зброя не має хороших результатів у знищенні намічених цілей, Росія, ймовірно, розглядає її як корисну пастку, яка може відвернути українську систему ППО від ефективніших російських крилатих ракет», – вважають у Міноборони Британії.

Раніше у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони пояснили, в чому особливість нового наступу Росії, який вже триває на сході України. За даними відомства, головна мета – Донбас. «Інші напрямки можуть бути так само уражені, але мова йде про відволікання сил і засобів», – додали в ГУР.

Минулого тижня міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін, який брав участь в зустрічі у форматі «Рамштайн», заявив, що Україна має «хороші шанси» взяти ініціативу на полі бою, а також вказав на важливість підготовки України до весняного контрнаступу.