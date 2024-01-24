У Росії, ймовірно, хочуть повністю обмежити критику війни – розвідка Британії

У Росії, ймовірно, хочуть повністю обмежити критику війни, повідомляє Міноборони Британії з посиланням на свою розвідку.

У відомстві нагадують, що 22 січня Держдума Росії обговорювала законопроєкт про арешт фінансових активів, включно з майном, у росіян, які відкрито критикують російську армію та «спецоперацію». За даними розвідки, за останній місяць низка відомих російських письменників і музикантів були засуджені за критику війни.

Британські військові також нагадують, що 2022 року російський президент Володимир Путін підписав зміни до закону про іноземних агентів 2012 року, який широко використовувався для репресій проти противників режиму. Повідомляється, що станом на листопад 2023 року у списку «іноземних агентів» 707 осіб.

«Дуже ймовірно, що цей закон спрямований на стримування та придушення антивоєнної опозиції. Цей нещодавній законопроєкт у поєднанні з заходами щодо іноземних агентів, ймовірно, спрямований на повне обмеження критики війни», – зазначають у Міноборони Британії.

24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Українські захисники відкинули російські сили і змогли деокупувати 50% захоплених відтоді територій. Проте частина Запорізької, Херсонської областей, Луганської та Донецької областей залишаються під російською окупацією.

Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу».