Розвідка Британії: за останні чотири місяці в Росії сталися щонайменше 5 «нез’ясованих вибухів» на заводах ВПК

За останні чотири місяці в Росії сталися щонайменше п’ять «нез’ясованих вибухів» на військово-промисловому заводах, повідомляє Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки.

«Існує реальна ймовірність того, що вибух стався через недбале поводження та зберігання високолетких запальних і вибухонебезпечних матеріалів. Крім того, політичний тиск з боку вищого керівництва щодо збільшення військово-промислового виробництва для підтримки війни в Україні, ймовірно, призвів до цілодобового виробництва та втоми персоналу», – йдеться у повідомленні.

У розвідці Британії припускають, що підвищені вимоги до виробництва, найімовірніше, призведуть до збільшення кількості нещасних випадків на виробництві в майбутньому.



7 лютого 2024 року в соціальних мережах з’явилися повідомлення про вибух на російському ракетному заводі поблизу Іжевська, Удмуртія, в центральній Росії. Цей завод використовується для виробництва низки балістичних ракет, включно з «Іскандером», який РФ регулярно використовує для ударів по Україні.

Початкові повідомлення свідчили про те, що вибух стався через помилку робітника, хоча пізніше російське державне агентство ТАСС повідомило, що це сталося через «планові випробування» ракетних ракетних двигунів.

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Британська розвідка вважає малоймовірним те, що українські безпілотні літальні апарати були причетні до цього вибуху, враховуючи відстань у 1200 км від України. Крім того, не було повідомлень про подібні атаки в цьому районі.

Міноборони Британії зауважує, що це був щонайменше п’ятий незрозумілий вибух на військово-промисловому заводі за останні чотири місяці. Попередні вибухи були на Кам’янському хімічному заводі в Ростові 15 січня 2024 року; на Челябінському танковому заводі 26 листопада 2023 року, а також на порохових та боєприпасних заводах в Котовську 10 листопада 2023 року та Солікамську 31 жовтня 2023 року.