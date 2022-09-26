Розвідка попереджає про російські кібератаки на критичну інфраструктуру України та союзників

Російські війська планують масовані кібератаки на об’єкти критичної інфраструктури України та її союзників, попереджає Головне управління розвідки Міністерства оборони 26 вересня.

«У першу чергу удар буде спрямовано на підприємства енергетичної галузі. При проведенні операцій використовуватиметься досвід кібератак на енергосистеми України 2015 та 2016 років. Цим ворог спробує посилити ефект ракетних ударів по об’єктах електрозабезпечення насамперед у східному та південному регіонах України», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Українська кіберармія зламала сайт «групи Вагнера» і скопіювала дані найманців – Мінцифри

За даними ГУР, російське командування розраховує, що це сповільнить наступальні дії українських Сил оборони.

«Також Кремль має намір збільшити інтенсивність DDoS-атак на критичну інфраструктуру найближчих союзників України, насамперед Польщі та країн Балтії», – додають у розвідці.

За даними Держспезцв’язку на серпень 2022 року, російські хакери після початку повномасштабного вторгнення атакували Україну понад тисячу разів.