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17 Березень 2019, Київ 00:35
Новини | Політика

Обов’язки керівника Служби зовнішньої розвідки тимчасово виконуватиме Алексєєнко – указ

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Президент України Петро Порошенко призначив тимчасовим виконувачем обов’язків голови Служби зовнішньої розвідки першого заступника голови відомства Андрія Алексєєнка. Відповідний указ розміщений в суботу на сайті президента.

«Першому заступнику голови Служби зовнішньої розвідки України Алєксєєнку Андрію Вікторовичу тимчасово виконувати обов’язки голови Служби зовнішньої розвідки України», – йдеться в повідомленні.

Напередодні у Службі зовнішньої розвідки України заявили, «робочу координацію» відомства забезпечує Андрій Алєксєєнко після того, як указом президента від 13 березня Єгор Божко був звільнений з посади голови Служби зовнішньої розвідки України.

Голова Служби зовнішньої розвідки України Єгор Божок. Київ, 18 січня 2019 року
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38-річний кадровий дипломат Єгор Божок був призначений на цю посаду у вересні 2017 року, після трьох років роботи виконувачем обов’язків голови місії України при НАТО.

Служба зовнішньої розвідки – державний орган, який здійснює розвідувальну діяльність у політичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній та екологічній сферах.

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