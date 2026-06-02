Рубіо закликає Китай не блокувати резолюцію ООН щодо Ормузької протоки

Державний секретар США Марко Рубіо закликав Китай допомогти схвалити резолюцію, запропоновану США, яка закликає до свободи судноплавства через Ормузьку протоку, на голосуванні в Організації Об'єднаних Націй, заявивши, що Пекін повинен мати «корисну зацікавленість» у цьому питанні.

Рубіо виступав 2 червня на слуханнях у Комітеті з асигнувань Палати представників після попереднього засідання Комітету з міжнародних відносин Сенату.

«Ми хотіли б бачити їхню допомогу в Організації Об'єднаних Націй», – сказав він, маючи на увазі резолюцію, яку Вашингтон спільно з Бахрейном підтримав, що спрямована на захист міжнародних водних шляхів, комерційного судноплавства та постачання енергії.

«На жаль, китайці продовжують погрожувати вето. Тож, якщо вони дійсно проти закриття протоки, вони повинні схвалити це, принаймні утриматися, і не використовувати вето», – сказав Рубіо.

«Росіяни – це, звичайно, інша справа. Вони категорично проти цієї резолюції з різних причин», – додав він.

На подібну пропозицію, подану Бахрейном у квітні, наклали вето як Китай, так і Росія.

У звіті Ради Безпеки від 1 червня йдеться, що незрозуміло, коли ця пропозиція буде винесена на голосування.

2 червня Рубіо заявив законодавцям, що першим етапом угоди буде зняття Іраном блокади протоки в обмін на зняття Вашингтоном морської блокади іранських портів і вод.

Посилаючись на резолюцію ООН, він зазначив, що Китай має «експортно-орієнтовану економіку», і тому «Китай у короткостроковій та довгостроковій перспективі повинен мати – і ми вже доводили це до китайців – особисту зацікавленість у тому, щоб Іран припинив свою діяльність».

Раніше президент США Дональд Трамп заявив ABC News, що очікує досягнення угоди з Іраном щодо продовження перемир’я і відкриття Ормузької протоки протягом наступного тижня. У телефонній розмові 1 червня Трамп заявив, що мирна угода може бути «навіть кращою за військову перемогу».

Проєкт угоди за посередництва Пакистану сторони обговорюють останніми тижнями. Обмежене припинення вогню діє з квітня, при цьому періодично сторони обмінюються ударами.