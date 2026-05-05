Рубіо: США вносять до Ради безпеки ООН резолюцію щодо Ормузької протоки

Вашингтон ініціював резолюцію Ради безпеки ООН для гарантування безпеки в Ормузькій протоці та звинувачує Іран у загрозі світовій торгівлі, заявив 5 травня держсекретар США Марко Рубіо.

У коментарях журналістам Рубіо сказав, що Іран «продовжує тримати світову економіку в заручниках» через загрози судноплавству, встановлення морських мін та спроби запровадити мито.

Проєкт резолюції, підтриманий партнерами з країн Перської затоки, вимагатиме від Тегерана «припинити напади, мінування та стягування мит», а також розкрити розташування мін і підтримати створення гуманітарного коридору. Сполучені Штати очікують, що голосування за документ відбудеться «найближчим часом», зазначив Марко Рубіо.

Серед іншого, держсекретар заявив, що США продовжать забезпечувати прохід кораблів через Ормузьку протоку для відновлення свободи судноплавства.

Президент США Дональд Трамп раніше у вівторок закликав Іран «вчинити розумно» і укласти угоду про припинення війни на тлі крихкого перемир’я. Виступаючи в Овальному кабінеті, Трамп стверджував, що іранська армія вже «цілком розгромлена», тому країна «має підняти білий прапор капітуляції».

Також Трамп сказав, що високо оцінює запроваджену американською стороною блокаду іранських портів.

Військово-морське командування Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР) тим часом знову заявило, що єдиним безпечним маршрутом для проходу суден через Ормузьку протоку є коридор, який раніше окреслила ісламська республіка. У Тегерані попередили екіпажі суден, що «будь-яка зміна маршруту в протоці небезпечна і призведе до жорсткої відповіді з боку військово-морського флоту КВІР».

Попередження іранської сторони пролунало наступного дня після того, як США оголосили про початок місії «Проєкт Свобода», яка покликана допомогти суднам із нейтральних країн проходити через Ормузьку протоку. Деякі з цих кораблів через війну США та Ізраїлю з Іраном та блокування протоки іранськими силами перебували в Перській затоці понад два місяці.

У перший день місії США бійці КВІР обстріляли кілька суден, а атаки безпілотників, які приписують Ірану, призвели до пожежі в нафтовому порту Фуджейра в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Від початку квітня в регіоні діє режим припинення вогню, проте судноплавство серйозно обмежене через морські блокади. Влада Ірану наполягає, що прохід через протоку неможливий без її дозволу.