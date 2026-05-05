Міністр закордонних справ Ірану їде на переговори до Китаю

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі 5 травня вирушає до Пекіна для проведення переговорів.

«Під час цього візиту він зустрінеться зі своїм китайським колегою Ваном Ї, щоб обговорити двосторонні відносини, а також регіональні й міжнародні події», – йдеться в короткій заяві Міністерства закордонних справ Ірану.

Зустріч пройде на тлі того, що США й Іран залишаються у глухому куті в переговорах щодо припинення війни.

4 травня міністр фінансів США закликав Китай активізувати дипломатичні зусилля, щоб переконати Іран відкрити Ормузьку протоку для міжнародного судноплавства.

Скотт Бессент додав, що це питання буде порушене під час майбутньої зустрічі президента США Дональда Трампа з китайським лідером Сі Цзіньпіном у середині травня.

Від початку квітня між Іраном і США діє перемир’я. Але переговори між сторонами зайшли в глухий кут: вони не змогли домовитися з жодного значущого питання конфлікту, включно з ядерною програмою Ірану й вільним судноплавством в Ормузькій протоці.