Нардеп Рудик уникнув покарання за сексизм

Народні депутати провалили голосування про відсторонення від п’яти пленарних засідань нардепа Сергія Рудика з групи «За майбутнє» за сексистські висловлювання на адресу народної депутатки від «Слуги народу» Мар’яни Безуглої.

За відсторонення Рудика проголосували лише 195 нардепів при 226 необхідних для ухвалення рішення.

У січні 2021 року Сергій Рудик назвав депутатку від «Слуги народу» Мар’яну Безуглу «дівчинкою, якій 32 роки».

«Мене дивує, як і кожного в цьому залі, що дівчинка, якій 32 роки, закликає нас проголосувати за один із дуже важливих документів», – заявив Рудик під час засідання у Верховній Раді 28 січня під час обговорення законопроєкту про реформу СБУ.

Депутатка від Голосу» Інна Совсун вимагала від Рудика вибачитися перед колегою Мар’яною Безуглою. Той вибачатися відмовився і заявив, що мав на увазі не стать депутатки, а її професіоналізм.