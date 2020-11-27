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27 листопада 2020, Київ 23:46
Новини | Події

Хомчак: ЗСУ в цілому виконали своє завдання, яке ставилося на 2020 рік

Хомчак: підбиваємо підсумки діяльності Збройних сил України 2020 року за всіма напрямками

Збройні сили України в цілому виконали своє завдання, яке ставилося на 2020 рік, повідомив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.

«Сьогодні підбиваємо підсумки діяльності Збройних сил України 2020 року за всіма напрямками. У першу чергу це результати ведення воєнних дій на сході України, де сьомий рік триває стримування російської агресії», – сказав Хомчак.

Серед пріоритетних напрямків він назвав завершення трансформації системи управління Збройних сил за принципами і стандартами НАТО, набуття органами військового управління і штабами спроможності забезпечити стійке управління військами (силами) та їх ефективне застосування в умовах переваги противника в повітрі, на морі і суші.

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