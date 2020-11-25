Головнокомандувач ЗСУ назвав втрати української армії на Донбасі за час перемир’я

За час перемир’я на Донбасі загинули четверо українських військових, 14 зазнали поранень, повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак, передає агентство Міноборони «АрміяInform».

«По вчорашньому дні був обстріл, ми його кваліфікували як снайперський, йде розслідування. Поранений військовослужбовець 72-ї бригади, який, на жаль, в лікарні помер. Це четвертий випадок загибелі за 122 добу та маємо 14 осіб поранених. Звичайно, це багато, якщо гинуть чи травмуються люди. Проте якщо брати в порівнянні з минулим періодом (ми не беремо 2014-2015 роки) це, звісно, мало», – сказав Хомчак.

За його словами, 24 листопада вогонь не відкривали, бо проводили евакуацію пораненого, намагаючись його врятувати.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.