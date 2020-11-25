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25 листопада 2020, Київ 15:16
Новини | Події

Головнокомандувач ЗСУ назвав втрати української армії на Донбасі за час перемир’я

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню»

За час перемир’я на Донбасі загинули четверо українських військових, 14 зазнали поранень, повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак, передає агентство Міноборони «АрміяInform».

«По вчорашньому дні був обстріл, ми його кваліфікували як снайперський, йде розслідування. Поранений військовослужбовець 72-ї бригади, який, на жаль, в лікарні помер. Це четвертий випадок загибелі за 122 добу та маємо 14 осіб поранених. Звичайно, це багато, якщо гинуть чи травмуються люди. Проте якщо брати в порівнянні з минулим періодом (ми не беремо 2014-2015 роки) це, звісно, мало», – сказав Хомчак.

За його словами, 24 листопада вогонь не відкривали, бо проводили евакуацію пораненого, намагаючись його врятувати.

Як сьогодні живуть на кордоні «ДНР» і Росії? | Донбас Реалії
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Як сьогодні живуть на кордоні «ДНР» і Росії? | Донбас Реалії

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Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

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