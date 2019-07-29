У першому півріччі 2019 року громадянами Росії стали майже 45 тисяч українців – міністерство

За перше півріччя 2019 року Росія надала громадянство 44 898 українцям. Про це свідчить статистика російського міністерства внутрішніх справ.

За цей же період міграційна служба МВС Росії ухвалила рішення про видачу посвідок на проживання 30 772 українцям, ще понад 29 тисяч отримали дозволи на тимчасове проживання.

17 липня президент Росії Володимир Путін вчергове розширив категорії громадян України, які можуть претендувати на спрощене отримання російського громадянства. Згідно з документом, на отримання громадянства в спрощеному порядку зможуть розраховувати українці, які проживали не тільки в «окремих районах Донецької та Луганської областей України» (непідконтрольних уряду України територіях), а загалом жителі цих областей.

Українське МЗС засудило спрощення Росією набуття російського громадянства жителями Донбасу, вказавши, що укази Кремля щодо «паспортизації» не визнаються українською стороною.