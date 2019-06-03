Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
03 Червень 2019, Київ 10:21
Новини | Політика

Росія першою представить свою позицію в Міжнародному суді в справі «Україна проти РФ»

Заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль представляє позицію України в Міжнародному суді, 2017 рік

Дивитись коментарі

Міжнародний суд у Гаазі 3 червня розпочинає публічні слухання у справі «Україна проти РФ». Суд розгляне питання про порушення Росією конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та про заборону всіх форм расової дискримінації, повідомляє офіційний сайт суду.

Слухання будуть включати кілька раундів усних аргументів. Перший раунд розпочнеться з виступу Росії о 10:00. 4 червня в суді виступлять представники України.

/**/ /**/ /**/ Анексія Криму. Російський спецназ бере під контроль українську військову частину у Перевальному. 6 березня 2014 року
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Міжнародний суд ООН розпочинає розгляд справи «Україна проти Росії» про «тероризм і дискримінацію»

Другий раунд усних аргументів запланований на 6 червня, знову першими виступлять представники Росії, а 7 червня свої аргументи надасть Україна.

Слухання транслюватимуться на сайті суду.

/**/ /**/ /**/ Зеркаль: Розгляд справи по суті – це детальне дослідження всіх доказів, експертних думок та показів свідків, які Україна надала суду на 17 500 сторінках ще рік тому
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Зеркаль: 3 червня суд ООН розгляне справу про порушення Росією конвенції про фінансування тероризму

16 січня 2017 року Україна розпочала справу в Міжнародному суді ООН проти Російської Федерації «у зв’язку з її численними та систематичними порушеннями Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації».

12 червня 2018 року Україна подала меморандум, який описує і доводить усі порушення конвенцій з боку Росії.

12 вересня Росія передала на розгляд Міжнародного суду свої попередні зауваження, Москва наполягає на відсутності в суду юрисдикції для розгляду справи.

Після російської анексії Криму на Донбасі триває збройний конфлікт, внаслідок якого загинули, за даними ООН, понад 13 тисяч людей. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». Росія також стверджує про «законність» захоплення Криму.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG