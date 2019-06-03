Росія першою представить свою позицію в Міжнародному суді в справі «Україна проти РФ»

Міжнародний суд у Гаазі 3 червня розпочинає публічні слухання у справі «Україна проти РФ». Суд розгляне питання про порушення Росією конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та про заборону всіх форм расової дискримінації, повідомляє офіційний сайт суду.

Слухання будуть включати кілька раундів усних аргументів. Перший раунд розпочнеться з виступу Росії о 10:00. 4 червня в суді виступлять представники України.

Другий раунд усних аргументів запланований на 6 червня, знову першими виступлять представники Росії, а 7 червня свої аргументи надасть Україна.

Слухання транслюватимуться на сайті суду.

16 січня 2017 року Україна розпочала справу в Міжнародному суді ООН проти Російської Федерації «у зв’язку з її численними та систематичними порушеннями Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації».

12 червня 2018 року Україна подала меморандум, який описує і доводить усі порушення конвенцій з боку Росії.

12 вересня Росія передала на розгляд Міжнародного суду свої попередні зауваження, Москва наполягає на відсутності в суду юрисдикції для розгляду справи.

Після російської анексії Криму на Донбасі триває збройний конфлікт, внаслідок якого загинули, за даними ООН, понад 13 тисяч людей. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». Росія також стверджує про «законність» захоплення Криму.