Новий корабель Чорноморського флоту Росії «Василь Биков» провів стрільби в морі

Новий патрульний корабель Чорноморського флоту Росії «Василь Биков» провів артилерійські стрільби в акваторії Чорного моря. Про це повідомили у відділі інформаційного забезпечення російського флоту.

«Екіпаж новітнього патрульного корабля «Василь Биков» Новоросійської військової морської бази провів артилерійські стрільби в полігонах бойової підготовки. В ході практичних занять, екіпаж корабля успішно вразив всі надводні та повітряні цілі, а також провів корабельне навчання з радіоелектронної боротьби, встановивши пасивні радіолокаційні перешкоди ближнього рубежу», – мовиться у повідомленні.

В ході заняття екіпаж корабля готував майданчик до посадки гелікоптера, а пожежні розрахунки відпрацювали порядок дій у разі виникнення позаштатних ситуацій.

Як раніше зазначили у Міноборони Росії, понад сім тисяч військових беруть участь у масштабних навчаннях, частина з яких проходить в анексованому Криму.

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Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчанняна півострові. У Генштабі ЗС України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Резолюція Генеральної асамблеї ООН, ухвалена 17 грудня 2018 року у зв’язку з мілітаризацією Криму, Чорного і Азовського морів, закликає Росію вивести свої війська з території Криму і засуджує дедалі більшу російську військову присутність у Чорному й Азовському морях.