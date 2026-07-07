Країни НАТО інвестують понад 40 млрд доларів у захист від дронів – Рютте

Союзники по НАТО інвестують понад 40 мільярдів доларів у розвиток спроможностей із захисту від безпілотників протягом наступних п’яти років й упʼятеро збільшать кількість фахівців з керування дронами. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час Форуму оборонної індустрії на саміті НАТО в Анкарі 7 липня, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

Генсек НАТО зазначив, що безпілотники стали вирішальним чинником на полі бою.

«Це чітко видно з того, що ми спостерігаємо в Україні, на Близькому Сході та по всьому Альянсу. Самі союзники неодноразово стикалися з порушеннями свого повітряного простору безпілотниками», – заявив Рютте.

Він оголосив про запуск ініціативи NATO Drone Edge.

«У її межах союзники інвестують понад 40 мільярдів доларів у розвиток засобів боротьби з безпілотниками протягом наступних п’яти років. Оскільки для використання цих систем потрібні підготовлені фахівці, союзники також зобов’язуються до кінця 2027 року підготувати у п’ять разів більше операторів безпілотників для своїх збройних сил», – заявив Рютте.

Генсек повідомив, що НАТО також запускає спеціальний Counter-Drone Marketplace – платформу для прискорення закупівель засобів боротьби з безпілотниками. Крім того, Агенція НАТО з підтримки й закупівель (NSPA) забезпечить укладення контрактів на сотні мільйонів євро для закупівлі розвідувальних безпілотників для союзників.

Рютте також оголосив про розширення програми підготовки операторів безпілотників NATO Flight Training Europe. До неї 7 липня приєдналися Фінляндія, Франція та Швеція, збільшивши кількість учасників до 20 країн Альянсу.

«Разом ми створюємо Альянс, повністю готовий до епохи безпілотників», – сказав генеральний секретар НАТО.

Напередодні Рютте заявив, що європейські країни-члени НАТО і Канада вже інвестують близько 4% свого валового внутрішнього продукту в оборону й безпеку. За його словами, лише через рік після того, як на саміті НАТО в Гаазі союзники погодилися збільшити оборонні витрати до 5% ВВП до 2035 року, вже помітний «трансформаційний прогрес».

Генсекретар НАТО зазначив, що минулого року європейські союзники та Канада витратили на основну оборону майже на 20% більше, ніж роком раніше.

У столиці Туреччини Анкарі 7 і 8 липня лідери країн НАТО збираються на саміт, який відбувається на тлі того, як Вашингтон відкрито готує європейських союзників до поступової зміни військової позиції США на континенті, тисне на членів, щоб вони різко збільшили витрати на оборону, і сигналізує про те, що безпека Європи має дедалі більше ставати відповідальністю самої Європи.