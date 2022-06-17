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Прем’єр-міністр Нідерландів обговорив із Зеленським постачання зброї

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте

Голова уряду Нідерландів Марк Рютте повідомив 15 червня, що провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

«Разом із міністеркою оборони Кайсою Оллонґрен я щойно поговорив із президентом України Володимиром Зеленським про те, як Нідерланди можуть надалі допомогти із постачанням зброї, а також про стан справ щодо статусу кандидата України на членство в ЄС», – повідомив він.

Зеленський у своєму вечірньому зверненні анонсував розмову з Рютте.

«Кожну можливість я використовую заради наших інтересів, заради України», – прокоментував він.

Після попередньої розмови з Рютте 13 червня Зеленський висловив надію на підтримку Нідерландів у євроінтеграції України.

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