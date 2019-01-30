Настя Рибка відмовилася відповідати на запитання CNN про Дерипаску

Російські спецслужби заборонили білоруської моделі Анастасії Вашукевич, відомій як Настя Рибка, публічно розповідати про мільярдера Олега Дерипаски. Про це сама жінка розповіла в інтерв’ю CNN.

Рибка відмовилася відповідати на запитання журналіста про ймовірну причетність Дерипаски до втручання у вибори в США в 2016 році.

Вона уточнила, що після затримання в Росії представники російських спецслужб відвідали її в ізоляторі і «чітко дали зрозуміти, що треба говорити, а що ні» про бізнесмена.

У 2018 році Настя «Рибка» стала героїнею розслідування російського опозиціонера Олексія Навального про віце-прем’єра Росії Сергія Приходька і бізнесмена Олега Дерипаску. Навальний звинуватив Приходька в корупції. Він стверджував, що чиновник у серпні 2016 року провів три дні на яхті Дерипаски біля берегів Норвегії разом із «дівчатами з ескорт-агентств». Це стало відомо з книжки й «Інстаграму» Насті «Рибки». Вона стверджувала, що коли перебувала на яхті, Дерипаска обговорював із Приходьком втручання у вибори президента США. Пізніше в суді за позовом Дерипаски Вашукевич вибачилася перед ним.

«Рибка» просила для неї і «Леслі» політичного притулку у США й обіцяла розповісти певні подробиці втручання Росії у вибори президента США, якщо їй допоможуть зі звільненням із-під арешту в Таїланді.

Дерипаска повністю заперечував інформацію з розслідування Навального і подав до суду на «Рибку» і «Леслі» за порушення недоторканності приватного життя. Суд стягнув із відповідачів по 500 тисяч російських рублів.

Згодом «Рибка» заявляла, що передала всі записи про втручання Росії Дерипасці. На яких саме умовах і як саме це сталося, враховуючи, що «Рибка» перебувала у в’язниці в Таїланді, не ясно. Сам Дерипаска її слова ніяк не коментував.

21 січня російський політик Олексій Навальний оприлюднив своє нове розслідування, в якому стверджує, що саме Дерипаска був ініціатором кримінального переслідування Вашукевич. За словами опозиціонера, він роздобув аудіозаписи розмов підприємця і наближених до нього осіб, у яких вони обговорювали долю «Рибки».