Навіщо президенту Білорусі потрібна Настя Рибка. Тези політолога

(Рубрика «Точка зору»)

23 січня в російській столиці Москві пройшла прес-конференція адвоката Анастасії Вашукевич (більше відомої як Настя Рибка) Дмитра Зацаринського. Спочатку анонсували, що це буде прес-конференція Анастасії Вашукевич, але вона не з’явилася на цю подію.

Напередодні дівчину звільнили з поліції Москви після втручання президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Чому наказ Олександра Лукашенка зайнятися звільненням Насті Рибки переводить кримінально-сексуальну історію в політичну сферу?

Стисло:

Цікавість вищого державного керівництва Білорусі до цього сюжету виглядає дуже дивною.

Жест Лукашенка треба розглядати на тлі нинішнього білорусько-російського конфлікту.

Лукашенко в черговий раз презентує образ наполегливого борця з російськими олігархами.

Лукашенко намагається показати росіянам, хто винен у їхніх соціальних проблемах.

Сексуальне питання стало політичним

Скандал із відомою своїми сексуальними пригодами Настею Рибкою (Вашукевич), її затриманням, а потім і звільненням у Москві міг би залишитися сюжетом для світської хроніки (який світ, така і хроніка) або темою для жовтої преси, якби не дві обставини.

По-перше, російський опозиційний політик Олексій Навальний стверджує, що мільярдер Олег Дерипаска особисто замовив арешт і посадку Анастасії Вашукевич.​

По-друге, цим скандальним сюжетом зацікавився сам Олександр Лукашенко. Прес-секретар Лукашенка Наталія Ейсмонт заявила сайтові kp.by, що глава Білорусі «терміново велів» зайнятися звільненням затриманої в Росії Анастасії Вашукевич. Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей, відклавши всі справи, кинувся звільняти Настю Рибку, і врешті-решт білоруська дипломатія отримала чудову перемогу. Глава МЗС розповідав порталові Tut.by, як спритно і швидко він виконав доручення президента, домігшись звільнення цієї скандальної персони.

​Усе це відразу переводить згадану кримінально-сексуальну історію в політичну сферу.

Захист Насті Рибки виглядає неочікуваним

Зацікавлення вищого державного керівництва Білорусі цим сюжетом виглядає досить дивно. Білорусь рідко публічно захищає своїх громадян, які зазнають кримінального переслідування в інших країнах. А тут ось раптом.

До того ж Настя Рибка – особа, про яку переважно говорять делікатно як про особу зі «зниженою соціальною відповідальністю». Білорусь давно претендує на те, щоб іти в авангарді світової боротьби проти проституції та торгівлі людьми. За білоруською ініціативою навіть ухвалювали резолюції ООН на цю тему. У Білорусі попересаджували до в’язниці господарів модельних агентств за кримінальною статтею про торгівлю людьми.

Білоруський офіційний конструкт (матриця, схема – ред.) проповідує дуже консервативний погляд на питання сексуальних відносин. Ліберальне ставлення до прав людини – це не про Білорусь. І на цьому тлі виступ на захист прав жінки з морально сумнівною поведінкою виглядає несподівано. І вимагає якогось пояснення.

Лукашенко в образі борця з олігархами

Гадаю, що цей жест Лукашенка треба розглядати на тлі нинішнього білорусько-російського конфлікту. І тут слід нагадати ту історію, завдяки якій Настя Рибка стала скандально відомою.

На початку 2018 року російський опозиціонер Олексій Навальний оприлюднив розслідування щодо можливих корупційних зв’язків мільярдера Олега Дерипаски і заступника глави уряду Росії Сергія Приходька. Влітку 2016 року олігарх і чиновник, плаваючи разом на яхті, нібито обговорювали втручання у вибори в США. На цій яхті в числі інших дівчат з ескорт-агентств була і Вашукевич. Пізніше про те, що відбувалося на яхті Дерипаски, вона розповіла у своїй книзі і в соціальних мережах.

Скандал мав значний резонанс у російському суспільстві. Фільм Навального на YouTube переглянули понад 8 мільйонів осіб, 29% росіян чули про цю історію.

Із Сергієм Приходьком в Олександра Лукашенка давні неприємні рахунки. У 2003 році глава Білорусі звинуватив російського чиновника, який тоді обіймав посаду заступника керівника адміністрації президента Росії, у протидії білорусько-російській інтеграції. У 2010 році Сергій Приходько в статусі помічника президента Росії звинуватив президента Білорусі в тому, що той обіцяв визнати незалежність Абхазії і Південної Осетії, а не визнав.

Лукашенко багато років виступає в образі запеклого борця з російськими олігархами. Неодноразово він доводив, що всі проблеми Росії, зокрема масштабна корупція, білорусько-російські конфлікти, є результатом впливу жадібних і підступних багатіїв.

Арешт у Мінську в 2013 році генерального директора російської компанії «Уралкалий» Владислава Баумгертнера викликав овації у значної частини російського суспільства. Мовляв, нарешті знайшовся політик, який дасть собі ради з олігархами. Лукашенко давно протиставляє російському олігархічному капіталізмові білоруську соціальну модель, побудовану, як він доводить, на основі справедливості.

Керівник Білорусі переносить конфлікт на територію супротивника

Зараз у Росії загострюються соціальні проблеми, рейтинг Путіна впав до рекордно низьких 33%. На цьому тлі, як вважає Лукашенко, дуже на часі показати росіянам, хто винен. А заодно й пояснити причини тиску Кремля на Білорусь.

І якщо, за інформацією Навального, арешт Рибки замовив Дерипаска, то схоже, що Лукашенко виступив на захист жертви російських олігархів. Тобто глава Білорусі переносить конфлікт на територію супротивника, намагається апелювати до російського суспільства, захистити жінку, яку переслідують олігархи і корумповані чиновники за те, що вона розповіла правду про їхні брудні справи. Таким чином Настя Рибка несподівано виступає в якості легкої фігури в шаховій партії Москви і Мінська.

Схема гарна, але є великі сумніви, що вона дасть результат. Дотепні білоруси можуть згадати, що сам Лукашенко регулярно з’являється на публіці в оточенні красивих дівчат.

Думки, висловлені в точці зору, передають погляди самих авторів і не обов’язково відображають позицію редакції.

Оригінал публікації – на сайті Білоруської редакції Радіо Свобода. Над перекладом і оформленням тексту працювала Людмила Ваннек.