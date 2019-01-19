У Москві суд продовжив термін затримання Насті Рибки на три доби

Нагатінський суд Москви продовжив на три доби термін затримання білоруської моделі Анастасія Вашукевич більш відомої як Насті Рибка. Про це повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Судове засідання, на якому Рибці мали обрати запобіжний захід, перенесли на 22 січня.

Вашукевич 17 січня прилетіла рейсом з Бангкока і мала пересісти на літак до Мінська, однак її затримали співробітники правоохоронних органів. Адвокат білоруски назвав її затримання «міжнародним скандалом».

Вашукевич підозрюють у втягненні в заняття проституцією, скоєному у складі групи осіб. За словами адковата затриманої, дві громадянки Росії написали заяви на Вашукевич і її напарника, тренера з особистого розвитку Олександра Кирилова.

Сам злочин нібито мав місце на території Росії. Інших подробиць Зацаринський не повідомив.

Як повідомляє інформаційна агенція «Інтерфакс», у посольстві Білорусі повідомили, що вивчають інформацію про затримання Вашукевич. Водночас у поліції Москви це затримання підтвердили.

Разом із Вашукевич затримали й Кирилова та ще двох росіян.

Також 18 січня видання The Bell повідомило про обшуки у родичів Вашукевич і Кирилова.

Рибка й Леслі прилетіли до Москви з Таїланду, звідки їх депортували після судуза нелегальну організацію сексуальних послуг. Обох засудили до умовного терміну ув’язнення і видворення з країни.

У 2018 році Настя Рибка стала героїнею розслідування російського опозиціонера Олексія Навального про віце-прем’єра Росії Сергія Приходька і бізнесмена Олега Дерипаску.

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Навальний стверджував, що чиновник у серпні 2016 року провів три дні на яхті Дерипаски біля берегів Норвегії разом із «дівчатами з ескорт-агентств». Це стало відомо з книги й «Інстаграму» Насті Рибки. Навальний звинуватив Приходька в корупції.

Рибка просила для неї і Леслі політичний притулок в США й обіцяла розповісти певні подробиці втручання Росії у вибори президента США, якщо їй допоможуть зі звільненням з-під арешту в Таїланді.

Олег Дерипаска повністю заперечував інформацію з розслідування Навального і подав до суду на Рибку і Леслі за порушення недоторканності приватного життя. Суд стягнув з відповідачів по 500 тисяч рублів. Згодом Рибка заявляла, що передала всі записи про втручання Росії Дерипасці. На яких саме умовах і як саме це сталося, враховуючи, що Рибка перебувала у в’язниці, неясно. Сам Дерипаска її слова ніяк не коментував.