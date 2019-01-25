«Розворушила осине гніздо». Якою пам’ятають в Білорусі Настю Рибку

Долею 28-річної громадянки Білорусі Анастасії Вашукевич (Анастасії Рибки), замішаної в російському політичному скандалі, перейнявся білоруський президент Олександр Лукашенко. Кореспондент Білоруської служби Радіо Свобода побував в Бобруйську, звідки родом дівчина, і розпитав подруг, сусідів і вчителів про те, який вони пам'ятають Анастасію Костіну (дівоче прізвище Вашукевич).

Учасниця секс-тренінгів Настя Рибка стала знаменитою після розслідування російського опозиціонера Олексія Навального про можливі корупційні зв'язки мільярдера Олега Дерипаски та заступника глави уряду Росії Сергія Приходька. У ньому політик використовував відеозапису і цитати з книги білоруски. (Настя Рибка – автор книг «Щоденник зі зваблення Мільярдера, або Клон для олігарха» та «Євротреш. Спокуса багатих для бідних»).

«Конфліктувала з матір'ю»



Будинок, в якому жила Анастасія Костіна разом з прийомною матір'ю Людмилою Іванівною, знаходиться на вулиці Урицького – це цегляна дев'ятиповерхівка недалеко від центру міста.

З вікон видно бобруйську фортецю і льодовий палац. Зараз в їхній квартирі господарюють інші люди, які, зі слів сусідів, з'являються тут дуже рідко.



Настю жінка удочерила немовлям. Допомагала ростити малу і мати Людмили Іванівни, якої вже немає в живих, розповідають сусіди.

Навпроти живе молода сім'я. Господиня каже, що росла разом з Настею. Ходили на плавання і танці, грали у дворі. Але останні років п'ять не бачилися. Назвати колишню сусідку подругою співрозмовниця не наважилася.



«Настя, бувало, конфліктувала з матір'ю, але для підлітка це звичайна річ. Її особистим життям не цікавлюся. Наші життєві дороги розійшлися. Знаю, що вона рано вийшла заміж. Народила сина. Часто була в роз'їздах. Привозила гроші. Її сина ростила Людмила Іванівна. Хлопчик не раз до нас забігав», – розповіла колишня сусідка Анастасії Костіної.



Про події, пов'язані з арештом Анастасії, співрозмовниця читала в інтернеті. На питання про ставлення до заняття колишньої сусідки дівчина відповідає: «Кожен робить своє життя таким, яким бачить його».

«Дівчинка з характером»



Прийомна мати Анастасії працювала в одній з бобруйських лікарень офтальмологом, вважалася хорошим фахівцем. За словами сусідів, після виходу на пенсію вона підробляла в дитячій поліклініці.



«Людмилі Іванівні було непросто з Настею. Дівчинка була з характером і часто впадала в істерику, коли щось було не до вподоби. Пустувала. З сьомого поверху кидала на перехожих пакети з водою», – згадала сусідка Анастасії по під'їзду.

На похоронах матері Анастасію не бачили



Людмили Іванівни Герасимчук не стало три роки тому. На похоронах матері сусіди Настю не бачили.



Поки була жива, вона займалася вихованням онука – сина Анастасії.



Чоловік Насті Рибки Микола Вашукевич в минулому році розповідав білоруській службі Радіо Свобода, що не живе разом з дружиною «роки два, два з половиною». Познайомилися вони десь в 2010 році, зареєстрували шлюб в 2014 році.



«Син живе зі мною. Настя має можливість бачитися з ним», – розповідав тоді Микола Вашукевич.



«Звичайно, було непросто літній жінці ростити дитину, але така була її доля, – каже ще одна сусідка Людмили Іванівни. – Я пам'ятаю її онука. Якось нам довелося забрати його до себе. Малий бродив по двору без нагляду, і коли ми з'ясували чий він, то залишили його чекати бабусю у нас. Дитина була дуже слухняною».

«Вона далеко не дурна»

Геннадій Черепко, директор Бобруйської школи №1, в якій навчалася Настя, відмовився говорити про колишню ученицю, зазначивши лише, що «вона далеко не дурна». Він викладав у неї фізику.



У школі вважають, що Анастасія Костіна своїм життям «псує імідж школи і не заслуговує на те, щоб їй приділяли стільки уваги».

Відшукати близьких подруг Анастасії не вдалося. Сусіди кажуть, що у неї їх і не було. Мовляв, дівчина важко сходилася з людьми і тривалі взаємини їй не вдавалися. У цьому вони бачать причину її нібито двох невдалих шлюбів.

«Білорусь для Анастасії – дно»

Одна з тих, кого журналістам порекомендували як колишню подругу дівчини, сказала, що Настя дуже хотіла потрапити на телебачення і стати відомою, а «нашу країну розглядала як дно в плані своїх амбіцій».



«Вона сама винна. Не можна тикати «володарям цього світу». Розворушила осине гніздо і не змогла вчасно зупинитися», – каже колишня подруга.



За словами співрозмовниці, з другим чоловіком, Миколою Вашукевичем, Настя офіційно залишається в шлюбі.

Настя Рибка стала відома після розслідування російського опозиціонера Олексія Навального про нібито корупційні зв'язки мільярдера Олега Дерипаски і заступника глави уряду Росії Сергія Приходька.

Влітку 2016 року олігарх і чиновник, нібито плаваючи разом на яхті, обговорювали втручання в американські вибори. На цій яхті серед інших дівчат з ескорт-агентств була й Анастасія Вашукевич (справжнє ім'я Рибки).



Через неповних три тижні після публікації розслідування Рибку, її знайомого Алекса Леслі і ще кількох людей затримали в Таїланді. Вони провели у в'язниці дев'ять місяців, отримали умовні терміни і були депортовані. Рибку повинні були вислати до Білорусі, однак їй дозволили купити квиток лише на транзитний рейс через Москву, де її затримали відразу після прибуття літака в аеропорт Шереметьєво.



22 січня Нагатинський суд Москви не став продовжувати арешт в СІЗО і відпустив Настю Рибку і Алекса Леслі під підписку про зобов'язання на явку. Справу про арешт Анастасії Вашукевич припинено і, за словами адвоката Павла Чикова, ніяких звинувачень Вашукевич і Кирилову не було пред'явлено.

Оригінал публікації на сайті Білоруської редакції Радіо Свобода