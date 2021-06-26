У Римі вперше відкриють для публіки підземелля Колізею

У Римі публіці вперше покажуть підземелля Колізею, так званий гіпогей – приміщення, де гладіатори та тварини чекали, перш ніж з’явитися на арені.

Тепер глядачі зможуть пройтися підземними коридорами по спеціально спорудженій дерев’яній платформі, а потім на спеціальному ліфті піднятися на арену.

Раніше гіпогей освітлювався свічками, але нині, після 2000 тисяч років поступової руйнації рівня землі навколо, туди проникає сонячне світло.

Реставрація усього Колізею тривала 10 років, у 2018 році почали реставрацію гіпогею. Археологи, реставратори, інженери та архітектори працювали над тим, щоб максимально повернути пам’ятці колишнього вигляду. Під час реставрації довелося змивати бруд, водорості, лишайники та мікроорганізми, які накопичувався століттями. У деяких випадках доводилося видаляти й сліди попередніх реставрацій, які вже були зіпсовані. Їх замінили «більш автентичними матеріалами».

Реставратори також встановили систему для зменшення проникнення води в кам'яну кладку, що є однією з основних причин гниття.