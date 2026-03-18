Російська залізниця скорочує 6000 співробітників

Державна компанія «Російські залізниці» (РЖД) скоротить 15% свого центрального апарату, під звільнення потраплять шість тисяч співробітників.

«Ми провели аналіз структури, функцій, і, відповідно, знизимо кількість штатних одиниць. Це насамперед адміністративно-управлінський апарат, включно з керівництвом наших філій. Ми це робимо регулярно, менше чи більше», – заявив в інтерв’ю агенції «Інтерфакс» гендиректор РЖД Олег Бєлозьоров.

За його словами, РЖД також веде оптимізацію за технологічними напрямками, скорочення витрат, витрат на електроенергію та дизельне паливо.

Бєлозьоров заявив, що у 2026 році компанія планує за рахунок цього заощадити 74 мільярди рублів.

Чистий борг РЖД становить 3,3 трильйона рублів, розповів гендиректор компанії.

Як раніше писали ЗМІ, у 2025 році компанія РЖД стала змушувати співробітників свого центрального офісу брати три додаткові вихідні дні на місяць за свій рахунок, окрім святкових та неробочих днів. Таким чином у компанії намагалися уникнути скорочень на тлі затяжної кризи.