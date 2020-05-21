Саакашвілі: домовилися про створення департаменту із захисту інвестицій

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова зустрілася з представниками провідних бізнес-асоціацій, повідомив голова Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі у Facebook.

«Ми домовилися про створення департаменту із захисту інвестицій, а також про те, що раз на два тижні будуть проводитися зустрічі робочої групи, які покладуть кінець незаконному втручанню СБУ, прокуратури, податкової міліції, та інших в економіку. Що нарешті дозволить бізнесу займатися своєю справою, рятувати себе, рятувати економіку і рятувати країну», – заявив Саакашвілі.

За його словами, під час двох годин «йшла дуже предметна та іноді жорстка розмова про незаконне втручання з боку правоохоронних органів в діяльність бізнесу».

Міхеїл Саакашвілі призначений головою Виконавчого комітету реформ 7 травня.