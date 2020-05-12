Викликаного для консультацій в Тбілісі через призначення Саакашвілі посла відправили на карантин

Посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе, якого керівництво Грузії викликало до Тбілісі для консультацій через призначення Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ України, відправлено на двотижневий карантин. Як передає Грузинська служба Радіо Свобода «Ехо Кавказу», Шарашенідзе прибув до Грузії напередодні і зараз перебуває в одній із карантинних зон. Дипломат заявив, що в Києві провів зустріч в МЗС України та ознайомив колег з позицією офіційного Тбілісі. За словами Шарашенідзе, його позиція «не здивувала українську сторону».

«Неприпустимо, щоб в країні, яка є стратегічним партнером, на політичну посаду призначали особу, яка була засуджена в Грузії. Що стосується відносин з Україною, грузинська сторона докладе всіх зусиль, щоб партнерські відносини з Україною збереглися і навіть зміцнилися. З нами згодні і наші українські партнери. У нас спільні позиції щодо найважливіших для нас питань, таких як євроатлантична інтеграція, деокупація, зміцнення демократичних інститутів», – цитує «Ехо Кавказу» Шарашенідзе в інтерв’ю одному з грузинських телеканалів.

8 травня Грузія викликала свого посла в Україні до Тбілісі для консультацій після призначення колишнього грузинського президента Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ України. Міністерство закордонних справ України закликало Грузію «не ставити двосторонні відносини в залежність від процесу реформ в Україні». А президент Володимир Зеленський назвав «помилкою» виклик посла до Грузії.

Наприкінці квітня Міхеїл Саакашвілі повідомив, що президент України запропонував йому посаду віцепрем’єра з питань реформ.

Проти можливого призначення Саакашвілі в уряд України виступила влада Грузії.

У червні 2018 року в Грузії заочно засудили Саакашвілі до шести років позбавлення волі в справі про побиття колишнього опозиційного депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році.

Тбіліський міський суд визнав експрезидента Грузії винним за звинуваченням в умисному нанесенні тяжкої шкоди здоров'ю і в зловживанні владою із застосуванням насильства. Саакашвілі назвав вирок незаконним.