Окупаційного посадовця Сальдо засудили за вивезення українського зерна з Херсонщини

Суд виніс вирок у справі підконтрольного Росії «губернатора» окупованої частини Херсонської області Володимира Сальдо, повідомив Офіс генерального прокурора 16 червня.

За даними слідства, під керівництвом Сальдо з тимчасово окупованого регіону вивозили українське зерно та видавали його за російське. Прокурори довели, що на посаді очільника окупаційної адміністрації він «тиснув на місцевий бізнес, сприяв захопленню підприємств та реалізовував політику РФ із привласнення українських активів».

«У жовтні 2022 року він наказав підлеглим вивезти зернові культури, що зберігалися на ПрАТ «Херсонський комбінат хлібопродуктів» і належали українським підприємцям. Виконуючи цей наказ, представники окупаційної влади разом із військовими РФ упродовж жовтня-листопада 2022 року трьома баржами незаконно переправили на лівобережжя Херсонщини близько 3 тис. тонн зерна вартістю майже 15 млн грн», – зазначає відомство.

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Суд визнав Сальдо винним у відданні наказу про порушення законів та звичаїв війни. Його заочно засудили до 15 років позбавлення волі, він почне відбувати покарання після фактичного затримання.

Окупаційний посадовець не коментував вирок публічно.

Офіс генпрокурора зазначив, що це вже третій вирок щодо Сальдо. Раніше його визнали винним у злочинах проти основ національної безпеки України та співпраці з державою-агресором. Суд у листопаді 2023 року засудив посадовця до 15 років позбавлення волі за державну зраду, колабораційну діяльність і виправдовування збройної агресії рф проти України, а в квітні 2026-го – ще до 15 років ув’язнення за низку злочинів проти національної безпеки.

Володимиру Сальду заочно повідомили про підозру у викраденні майже трьох тисяч тонн українського зерна в серпні 2024 року.