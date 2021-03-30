Радник Байдена: США підтримують наміри влади України подолати корупцію і втілити реформи

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван під час телефонної розмови з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком висловив підтримку США суверенітету, територіальної цілісності, євроатлантичних прагнень України з огляду на продовження російської агресії. Про це йдеться в офіційній заяві Білого дому.

«Він також заявив про відданість адміністрації Байдена наміру оживити стратегічне партнерство США та України на підтримку плану президента Зеленського з подолання корупції і втілення реформ, які принесуть правосуддя, безпеку та процвітання народу України», – йдеться в заяві.

Телефонна розмова відбулася 29 березня. Того дня про неї повідомив Офіс українського президента. За повідомленням, зокрема, Єрмак подякував США за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.



«Ми високо цінуємо нещодавні сильні заяви президента Джо Байдена та представників вашої адміністрації щодо Криму. Для нас є дуже важливим підтвердження політики США щодо невизнання спроби анексії Криму, засудження незаконної окупації півострова, а також підтримка нашої ініціативи «Кримська платформа», – цитує Єрмака пресслужба офісу.

Як зазначають у представництві президента, Єрмак також розповів Саллівану про «реформи, які проводить Володимир Зеленський».