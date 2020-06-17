Заступник голови ОП: саміт Україна – ЄС відбудеться 1 жовтня

Саміт Україна – Європейський союз відбудеться 1 жовтня. Про це заявив заступник очільника Офісу президента України Ігор Жовква в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

"Він (саміт – ред.) точно відбудеться. І президент Європейської Ради Шарль Мішель, і президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн у своїх контактах із президентом Зеленським підтвердили, що 1 жовтня відбудеться саміт Україна-ЄС, до якого ми готуємося», – заявив Жовква.

За його словами, під час саміту Україна очікує, зокрема укладення угоди про спільний авіаційний простір.

«Всім було відомо про проблему між Великою Британією та Іспанією через статус аеропорту Гібралтар. Із виходом Великої Британії з ЄС ця проблема знівельована. Наразі тривають останні технічні переговори. Своє формулювання про статус аеропорту має надати Іспанія. І у нас є конкретна ціль, щоб під час саміту Україна-ЄС у жовтні цю угоду, нарешті, було укладено», – зазначив Жовква.

Попередній саміт Україна – ЄС відбувся у липні минулого року. За його підсумками були підписані угоди щодо фінансової підтримки громадянського суспільства, децентралізації, антикорупційних заходів і реформ.