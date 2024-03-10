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Росія: у Санкт-Петербурзі в районі аеропорту спалахнула пожежа – ЗМІ

Пожежа на нафтобазі біля Кримського мосту в селищі Волна, Таманський півострів, Краснодарський край (Кубань), Росія, 3 травня 2023 року, фото ілюстративне
Пожежа на нафтобазі біля Кримського мосту в селищі Волна, Таманський півострів, Краснодарський край (Кубань), Росія, 3 травня 2023 року, фото ілюстративне

У Росії в районі аеропорту Санкт-Петербурга спалахнула пожежа, повідомляють російські телеграм-канали.

Попередньо, зайнялася виробнича база. Очевидці кажуть, що в небо здійнявся стовп чорного диму. Через пожежу росіяни нарікають на їдкий запах.

Вогонь вирує у районі аеропорту Пулково у Санкт-Петербурзі. Там, за повідомленнями російських телеграм-пабліків, горить ангар. У самому аеропорту оголошено план «Ковер», він закритий на виліт і приліт.

Російська влада цю подію наразі не коментувала.

Українська сторона ситуацію також не коментувала. Перевірити ці дані з незалежних джерел поки неможливо.

Представники влади Бєлгородської, Брянської і Курської областей Росії, які межують з Україною, регулярно заявляють про обстріли. В атаках вони звинувачують українську армію. Київ офіційно обстріли не коментує.

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