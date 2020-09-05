В ОПУ озвучили позицію щодо санкцій Росії проти українських парламентаріїв, серед яких і Порошенко

В Офісі президента України прокоментували рішення про розширення урядом Росії санкційного списку проти громадян України, до якого потрапили і члени низки українських парламентських партій.

«Мотивація подібних дій завжди не має очевидних логічних пояснень і носить, найімовірніше, ситуативний спекулятивний характер. У пропагандистських цілях. Проте зараз цей «технологічний прийом» з боку РФ застосований на тлі низки скандальних подій – насамперед безумовного отруєння опозиційного лідера Олексія Навального та тривалої політичної кризи в Білорусі, які різко погіршують ставлення світової спільноти до самої Російської Федерації та змушують світове співтовариство вкотре переглянути формати відносини з РФ у бік подальшої жорсткості й ізоляції. Цілком можливо, що таким нехитрим чином, санкційно атакуючи окремих наших громадян, РФ намагається захищати свої ситуативні інтереси та зменшувати інформаційний вплив численних негативних чинників на громадську думку всередині країни», – йдеться в повідомленні.

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