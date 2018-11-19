Екс-очільник ДФС заявляє, що не має «фізичної можливості» прибути до САП на допит

Колишній виконувач обов’язків голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан заявляє, що не має «фізичної можливості» прибути до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на допит на 10:00 20 листопада.

«Сьогодні адвокати зареєстрували в САП заяву з обґрунтуванням причин, чому я не маю фізичної можливості завтра прибути на виклик. Як і обіцяв, до САП надано офіційну довідку з медичної установи у Німеччині. Сподіваюсь, офіційне підтвердження того, що я справді потребую лікування та перебуваю у медичному закладі, покладе край усім брудним спекуляціям та пліткам стосовно мого виїзду за кордон», – написав Продан у Facebook.

Продан переконує, що виїхав з України на лікування до Німеччини 5 листопада.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура заочно оголосила йому про підозру. Як стверджують в антикорупційному органі, Продан не з’явився на виклики для проведення слідчих і процесуальних дій, а також не надав підтвердження, що дійсно перебуває за кордоном з поважних причин.

Продана підозрюють у тому, що за час виконання обов’язків голови ДФС він заволодів сумою 89 мільйонів гривень і придбав на них дві квартири, два будинки в Туреччині і три автомобілі.

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