Радіо Свобода Daily: САП оголосила про підозру Продану, а він каже, що лікується в Німеччині

Угода з ЄС на 1 мільярд євро

Президент України Петро Порошенко підписав закон, який ратифікує кредитну угоду між з Європейським союзом про залучення 1 мільярда євро.

«Передумовою отримання кожного з двох траншів макрофінансової допомоги ЄС у сумі до 500 мільйонів євро кожен є виконання низки узгоджених сторонами заходів щодо реалізації податкової та митної політики, боротьби з корупцією, здійснення малої приватизації, управління державними підприємствами, корпоративного управління в державних банках та банківського нагляду, подальших реформ у сферах енергетики, охорони здоров’я та соціального захисту», – ідеться у повідомленні прес-служби президента. ​

САП заочно оголосила про підозру Продану

Спеціалізована антикорупційна прокуратура заочно оголосила про підозру колишньому виконувачу обов’язків голови Державної фіскальної служби Мирославу Продану. Як стверджують в антикорупційному органі, Продан не з’явився на виклики для проведення слідчих і процесуальних дій, а також не надав підтвердження, що дійсно перебуває за кордоном з поважних причин.

Продана підозрюють у тому, що за час виконання обов’язків голови ДФС він заволодів сумою 89 мільйонів гривень і придбав на них дві квартири, два будинки в Туреччині і три автомобілі.

А сам Продан, зі свого боку, запевняє, що виїхав з України 5 листопада на лікування до Німеччини. Він обіцяє з’явитись на вимогу САП, щойно повернеться до України, хоча й зазначає: його викликали для проведення слідчих дій у неналежний спосіб. За словами колишнього чиновника, представник САП надіслав йому повідомлення у Viber.

Коротко далі.

Суд учетверте змусив Військову прокуратуру розслідувати, як СБУ перешкоджали журналістам «Схем»

У Національному антикорупційному бюро України заперечили заяву головного рабина України і Києва Моше Реувена Асмана про те, що за центральною синагогою в Києві таки стежили працівники цього органу.

В анексованому Джанкої співробітники ФСБ Росії провели обшуки і затримання на кількома десятками адрес підозрюваних в участі в релігійній організації «Свідки Єгови».

Міністерство культури України оскаржило дії державного реєстратора, який здійснив реєстрацію права користування нерухомим майном Почаївської лаври за УПЦ (Московського патріархату).

Світ починає розуміти, що політику терору продовжує Путін

Паралелі між Голодомором, організованим Йосипом Сталіним, і нинішньою агресією путінської Росії сприяють міжнародному визнанню Великого голоду геноцидом українців. Водночас, робота над усвідомленням державами світу справжньої сутності штучного голоду в Україні у 1932–1933 роках ще далека від завершення. Навіть, якщо за останні роки завдяки спільним зусиллям діаспори та українських дипломатів таки вдалося досягти значних результатів у донесенні світові історичної правди. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив Стефан Романів, представник австралійської діаспори, генсекретар Світового конгресу українців (СКУ) й голова Комісії СКУ із визнання Голодомору геноцидом.

«Шпигуни без кордонів»

Федеральна служба безпеки Росії намагалася інфільтрувати свого агента в британський візовий центр у Москві, ідеться в спільному розслідуванні російського сайту The Insider і британської розслідувальної групи Bellingcat «Шпигуни без кордонів: як ФСБ проникала в міжнародну візову систему».

Журналісти ознайомилися зі свідченнями колишнього співробітника візового центру, який попросив притулок у США після того, як ФСБ стала змушувати його до співпраці. В одній із розмов з ним співробітники спецслужби повідомили, що збираються відправити до Британії «пару людей» і хочуть забезпечити безперешкодне отримання ними віз без зайвих перевірок. Це відбувалося навесні 2016 року, за кілька місяців до першого приїзду «Петрова» і «Боширова» до Великої Британії.

Новий еталон кілограма

На Загальній конференції мір і ваги під Парижем вирішили змінити еталон кілограма. На зустрічі у Версалі кілограм вирішили «відв’язати» від матеріального носія-еталона – він буде визначатися через сталу Планка.Так само на конференції дещо змінили чи уточнили визначення шести інших основних одиниць вимірювання: секунди, метра, ампера, кельвіна, моля і кандели. Зміни набудуть чинності 20 травня 2019 року. Таким чином завершено реформу, яка тривала десятки років.

Вчений із Національної лабораторії фізики Великої Британії Перді Вільямс сказав, що йому «трохи сумно через зміни». «Але це важливий крок вперед. Нова система буде працювати значно краще», – вважає науковець.

Ставайте агентами змін у своєму житті, й житі своїх близьких!

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