САП оголосила про підозру ексдепутату-ляшківцю Скуратовському

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила про підозру колишньому депутату від фракції «Радикальної партії Ляшка» Сергієві Скуратівському.

«Колишній народний обранець підозрюється у внесенні недостовірних відомостей у декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а саме у приховуванні наявності у його родини корпоративних прав на три юридичні особи загальною вартістю понад 24 мільйони гривень, користування транспортним засобом Mercedes-Benz S450 та нежитловим приміщенням, вартістю 1,5 мільйони гривень», – мовиться у повідомленні на фейсбук-сторінці САП 6 вересня.

За даними прокуратури, місцезнаходження підозрюваного наразі слідству не відоме.

«Нагадаємо, що у березні 2019 року за вказаними фактами Спеціалізована антикорупційна прокуратура вже направляла Генеральному прокурору України для підтримання та внесення до Верховної Ради України подання про надання згоди на притягнення до кримінальної народного депутата України Скуратовського С.І.», – додають у відомстві.

12 березня САП робила заяву, що готова притягнути до відповідальності за зловживання тодішніх народних депутатів Сергія Скуратовського та Дениса Дзензерського.

5 вересня, як повідомляли ЗМІ, прокуратура Київщини повідомила Скуратовському про підозру за заявою сільського голови села Плахтянка, ніби той його вдарив і погрожував рушницею.

Олег Ляшко назвав переслідування свого соратника політичним замовленням.

На позачергових парламентських виборах Сергій Скуратовський входив до першої десятки списку «Радикальної партії Ляшка». Зазначається, що він очолює київський обласний осередок політсили.