САП: суд відмовився відпустити Насірова під особисте зобов’язання

Вищий антикорупційний суд відмовив колишньому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову у зміні запобіжного заходу, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За повідомленням, судове засідання у справі колишнього голови ДФС України відбулося 22 травня.

«На засіданні сторона захисту подала клопотання до суду про зміну запобіжного заходу колишньому голові ДФС України із застави на особисте зобов’язання. Заслухавши доводи сторін, суд відмовив у задоволенні вказаного клопотання», – повідомляє САП.

Крім того, на засіданні суд продовжив досліджувати письмові докази, надані антикорупційною прокуратурою. Наступний розгляд у справі має відбутися 22 червня.

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Роман Насіров очолював ДФС з 2015 по 2017 рік. На початку березня 2017 року суд заарештував Романа Насірова з можливістю застави в 100 мільйонів гривень, яку внесли його дружина і тесть. Після цього на той час відсторонений голова ДФС вийшов із СІЗО.

За даними слідства, Насіров причетний до так званої «газової схеми Онищенка» і впродовж 2015 року ухвалив низку «безпідставних і незаконних рішень» про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами для задіяних у схемі компаній на загальну суму понад мільярд гривень. Слідство вважає, що такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень. Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.