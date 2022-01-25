Акція SaveФОП: поліція повідомила про 2 провадження і 21 постраждалого

Національна поліція України повідомила, що за фактом сутичок під час акції SaveФОП у Києві 25 січня розпочала два кримінальні провадження.

«18 поліцейських і троє учасників акції зазнали тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості. Учасників, які чинили супротив законним вимогам правоохоронців і вчиняли протиправні дії, доставили до Печерського управління поліції. Окрім того, у мережі інтернет поширилась інформація про те, що один із мітингувальників помер. Вказана інформація не відповідає дійсності. Повідомляємо, що чоловіку, якому стало погано, поліцейські надали першу медичну допомогу», – йдеться в повідомленні.

У поліції не уточнили, скількох людей доправляли до відділення і чи їх вже відпустили.

«Під час заходу між мітингувальниками і правоохоронцями виникли сутички через те, що активні учасники акції поводили себе агресивно, намагалися прорвати кордон поліцейських на охоронювану територію ВРУ і вчинили штовханину. На неодноразові вимоги співробітників поліції припинити свої дії мітингувальники не реагували, тож аби відновити правопорядок, поліцейські негайно втрутилися у ситуацію та відтіснили їх», – додали в поліції.

За повідомленням, кримінальні провадження відкриті за статтями «хуліганство» і «погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу», тривають слідчі дії.

25 січня близько двох тисяч людей взяли участь у мітингу ініціативи SaveФОП під Верховною Радою. Учасники мітингу вимагають ухвалення законопроєктів 5866, 5866-1 – вони стосуються змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо «створення умов для розвитку фізичних осіб-підприємців та підвищення прозорості їх діяльності».

Учасники акції «SaveФОП» під Верховною Радою спробували пройти до будівлі парламенту, після чого почалася штовханина з поліцією, яка стояла кордоном перед будівлею. Як повідомляв кореспондент Радіо Свобода, правоохоронці жорстко затримували учасників акції.