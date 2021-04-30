СБУ не має інформації щодо «депортації» блогера Ісаєва

Служба безпеки України не має інформації та документів щодо депортації азербайджанського блогера Ельвіна Ісаєва. Про це заявили в СБУ у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Повідомляємо, що інформація та документи щодо «депортації» зазначеної особи відсутні», – мовиться в повідомленні.

У січні 2020 року у Державній міграційній службі України повідомили, що відомство не ухвалювало жодних рішень про видворення з країни Ельвіна Ісаєва, якого називають в Азербайджані опозиційним блогером.

15 грудня 2019 року Державна міграційна служба Азербайджану повідомила, що Україна депортувала в Азербайджан блогера Ельвіна Ісаєва, і що на підставі рішення суду в Баку Ісаєва 14 грудня заарештували. Ельвіну Ісаєву Генеральна прокуратура Азербайджану висунула підозру за звинуваченням у публічному заклику до масових заворушень та антиурядових протестів в Азербайджані.

Водночас Генеральна прокуратура України заявила, що не ухвалювала рішення про видачу Ісаєва Азербайджану.

Ісаєв жив у Росії з 1998 року, він отримав громадянство в 2001 році.

У серпні 2019 року Ісаєва затримали, а пізніше суд у російському Санкт-Петербурзі ухвалив рішення про видворення блогера з Росії і позбавив його громадянства Росії, визнавши його паспорт недійсним (через деякий час це рішення було скасовано). Сім’я Ісаєва пов’язувала його затримання в Росії і судове рішення з публікаціями в блозі. У них він критикував керівництво Азербайджану, називав президента Ільгама Алієва диктатором і розповідав про корупцію в Азербайджані.