СБУ заявила про припинення «антиукранської діяльності», координованої з-за кордону

Служба безпеки України повідомила 24 грудня про затримання групи людей через «антиукраїнську діяльність», пов’язану зі створення незаконних органів влади.

За повідомленням правоохоронців, цю діяльність «координували із-за кордону».

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«У межах відкритих кримінальних проваджень задокументовано вказані факти в діях представників так званого «народовладдя». Під час санкціонованих обшуків вилучено магнітні носії інформації, флеш-накопичувачі, оргтехніку, мобільні пристрої та друковані матеріали, в яких містяться заклики до насильницького повалення конституційного ладу», – повідомляє СБУ.

Також, як стверджує служба, в окремих затриманих вилучили зброю.

Слідчі дії тривають.