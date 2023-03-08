СБУ і БЕБ заявили про запобігання спробам вкрасти державний газ на майже 100 мільйонів гривень

Правоохоронці викрили схему незаконного відбору природного газу, який належить Оператору газотранспортної системи України – про це 8 березня повідомляють Служба безпеки України й Бюро економічної безпеки.

«До організації оборудки причетний менеджмент приватної компанії, яка займається продажем блакитного палива. Ділки здійснили незаконний відбір газу у державного монополіста внаслідок використання підроблених документів. У результаті слідчо-оперативних дій правоохоронці заблокували реалізацію злочинної схеми», – заявляє СБУ.

Відомство додає, що суд за його матеріалами заарештував майже 3,5 мільйона кубічних метрів газу. Загальну його вартість оцінюють у майже 100 мільйонів гривень.

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«За даними слідства, ділки налагодили незаконний механізм відбору блакитного палива для його подальшого продажу третім особам. Для здійснення оборудки її організатори подали Оператору ГТС підроблені банківські гарантії виконання зобов’язання на загальну суму 195 млн грн, що дало змогу закачати природний газ в газосховища без фактичного розрахунку за сировину», – стверджує Служба.

Як додають у БЕБ, посадовці приватної компанії здійснювали незаконний відбір газу протягом 2023 року.

Справу кваліфікували за статтею про привласнення майна.

Оператор ГТС – це державна монополія, створена в 2019 році на виконання вимог Енергетичного співтовариства щодо незалежності оператора газотранспортної системи України. Відповідає за транспортування природного газу по Україні та до країн Європейського союзу.