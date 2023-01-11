СБУ повідомляє про безпекові заходи в урядовому кварталі Києва

Служба безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи в урядовому кварталі Києва, повідомило Головне управління СБУ в Київській області 11 січня.

«Служба безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Печерського району столиці, зокрема, у межах урядового кварталу та на прилеглих територіях. Заходи відбуваються у взаємодії СБУ з Управлінням державної охорони України, Національною поліцією та Військовою службою правопорядку у ЗСУ», – сказав речник СБУ Артем Дехтяренко в зверненні.

За його словами, заходи мають на меті «перевірку та посилення контрдиверсійного захисту важливих державних об’єктів, підвищення безпеки осіб, стосовно яких здійснюється державна охорона».

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Разом зі співробітниками Управління державної охорони правоохоронці оглядають територію та приміщення для виявлення заборонених до обігу предметів, а також перевіряють громадян в урядовому кварталі.

«Безпекові заходи відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану. Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями столиці, перевірка документів громадян, огляд автомобілів», – йдеться в зверненні.

СБУ просить киян «із розумінням поставитися до можливих незручностей» і мати з собою документи, які посвідчують особу.