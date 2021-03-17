За матеріалами СБУ відкрили 184 кримінальні провадження щодо екологічних злочинів – Баканов

За матеріалами Служби безпеки України упродовж 2020-2021 років правоохоронні органи відкрили 184 кримінальні провадження стосовно екологічних злочинів. Про це повідомила пресслужба органу з посиланням на голову СБУ Івана Баканова.

За даними СБУ, 98 особам повідомлено про підозру, а 16 обвинувальних вироків суду вже набрали чинності.

«Питання екології – один із елементів національної безпеки. Адже локальні порушення можуть рано чи пізно завдати величезної шкоди всій країні. Тому не дивно, що саме до підслідності СБУ віднесено злочини за статтею 441 Кримінального кодексу – «Екоцид», – заявив Баканов.

За його словами, серед наслідків екоциду, який завдав масштабних руйнувань і збитків державі, є повінь на Прикарпатті у червні 2020 року. Екологічна катастрофа наразі розслідується СБУ в Івано-Франківській області за статтями «Екоцид», «Зловживання владою» та «Незаконна порубка лісу», сказав Баканов.

В СБУ зазначили, що за фактами контрабанди деревини (стаття 201-1 Кримінального кодексу) відкрито 17 проваджень. До суду з обвинувальними актами скеровано вже шість.

У пресслужбі додали, що частими екологічними злочинами є незаконний видобуток корисних копалин, в тому числі бурштину (зокрема, відкрито кримінальне провадження щодо його масштабного видобутку на території шести районів Рівненської області); порушення правил охорони чи використання надр; забруднення довкілля.

На думку Баканова, щоб запобігти цьому, потрібні законодавчі зміни, бо сьогодні незаконне видобування корисних копалин місцевого значення карається лише адмінштрафом.

У лютому стало відомо, що в Україні всі випадки незаконного вирубування лісу, видобутку природних копалин, організації стихійних звалищ, а також забудови узбереж водойм будуть відстежувати за допомогою аерокосмічної зйомки.