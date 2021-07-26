У СБУ заявили, що викрили організаторів фінансової піраміди «B2B Jewelry» на нових фактах шахрайства

Служба безпеки України повідомляє, що викрила організаторів фінансової піраміди «B2B Jewelry» на нових фактах шахрайства, про це повідомила пресслужба держоргану.

«Служба безпеки України продовжує викривати масштабне шахрайство, яким займаються організатори фінансової піраміди «B2B Jewelry». Співробітники СБУ задокументувати нові факти протиправної діяльності, провели нову серію обшуків, а також припинили роботу частини із магазинів мережі», – мовиться в повідомленні.

У СБУ додали, що чотирьом кураторам фінансової піраміди повідомили про підозру.

«Представників «B2B Jewelry» підозрюють у шахрайстві з фінансовими ресурсами та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом в особливо великих розмірах», – розповіли в пресслужбі.

У держоргані додали, що СБУ провела 26 обшуків за місцем проживання керівництва фінансової піраміди та в магазинах «B2B Jewelry». Вони відбулися на території Києва, Київської, Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Одеської, Харківської та Черкаської областей.

«Для одного із підозрюваних СБУ клопотала про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Втім, Печерський районний суд м. Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання (не передбачає будь-яких обмежень на переміщення чи виїзду за кордон)», – зазначили в СБУ.

У серпні 2020-го Служба безпеки України повідомила, що заблокувала фінансову піраміду, організатори якої привласнили понад 250 мільйонів доларів вкладників. За даними СБУ, вкладниками стали понад 600 тисяч громадян.

27 серпня правоохоронці провели 48 обшуків у Київській та Вінницькій областях та в Одесі. Суд наклав арешти на майнові активи підозрюваних: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, у тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи.

Фігурантам інкримінують легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, та шахрайство з фінансовими ресурсами.