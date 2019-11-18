СБУ підозрює підприємця з Краматорська у фінансуванні «ДНР» через будівельну фірму

Служба безпеки України підозрює власника дорожньо-ремонтної компанії у фінансуванні незаконного збройного угруповання «ДНР» – про це 18 листопада повідомляє пресслужба правоохоронного органу.

За даними СБУ, мешканець Краматорська в 2014 році зареєстрував будівельну фірму і відкрив її філії в окупованих Макіївці, Горлівці та Єнакієвому.

«Використовуючи реквізити банківських установ, що діють на тимчасово окупованих територіях, всупереч вітчизняному законодавству, зловмисник систематично перераховував кошти, отримані від діяльності представництв, до «податкових» органів терористів. Встановлено, що протягом 2015-2018 років до квазіреспубліки (незаконного угруповання «ДНР» – ред.) було сплачено податків на майже 2 мільйони гривень в еквіваленті на національну валюту», – йдеться в заяві правоохоронців.

Під час обшуків в офісі компанії в Краматорську, додають у СБУ, вилучили документи, які нібито підтверджують відрахування до так званих «податкових органів ДНР».

Чоловікові оголосили про підозру за статтею Кримінального кодексу 258-5 (фінансування тероризму). Обвинувальний вирок за цієї статтею може означати від п’яти до восьми років ув’язнення з позбавленням права на певні посади та діяльність до двох років та конфіскацією майна.

=Зараз правоохоронці вирішують питання щодо запобіжного заходу.

11 листопада СБУ заявила про блокування каналу соціальних виплат жителям окупованих територій Донбасу, серед яких були померлі та бойовики угруповань «ДНР» та «ЛНР».