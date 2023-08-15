СБУ: трьох керівників облгазів підозрюють у привласненні майна

Ще трьом керівникам операторів газорозподільних мереж (облгазів) повідомили про підозру, заявляє Служба безпеки України 15 серпня.

За повідомленням, йдеться про так звані «облгази Фірташа»:

«Служба безпеки і БЕБ продовжують розслідувати корупційні схеми підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа і топменеджменту підконтрольних йому компаній. Цього разу задокументовано злочинну діяльність голів правлінь Волиньгазу, Криворіжгазу та Чернігівгазу, які теж причетні до розкрадання блакитного палива із газотранспортної системи України», – йдеться в тексті.

За даними СБУ, облгази контролює менеджмент «Регіональної газової компанії», пов’язаної з Фірташем, яка керує 20 операторами ГРМ, тобто 70% всіх газорозподільних мереж України.

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Посадовцям повідомили про підозру в привласненні, розтраті або заволодінні майном шляхом службовим становищем.

«РГК» і Фірташ наразі не коментували цю заяву публічно.

СБУ зазначає, що на підставі її доказів про підозру повідомили загалом 11 керівникам облгазів, а також чотирьом функціонерам фінансово-промислової групи Фірташа. Служба оцінює збитки від їх діяльності протягом 2016-2022 років у понад 18 мільярдів гривень.

Раніше Дмитру Фірташу, трьом керівникам РГК і п’ятьом очільникам облгазів повідомлено про підозру за ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 та ч.3 ст.27, ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).