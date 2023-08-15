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СБУ: трьох керівників облгазів підозрюють у привласненні майна

СБУ зазначає, що на підставі її доказів про підозру повідомили 11 керівникам облгазів

Ще трьом керівникам операторів газорозподільних мереж (облгазів) повідомили про підозру, заявляє Служба безпеки України 15 серпня.

За повідомленням, йдеться про так звані «облгази Фірташа»:

«Служба безпеки і БЕБ продовжують розслідувати корупційні схеми підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа і топменеджменту підконтрольних йому компаній. Цього разу задокументовано злочинну діяльність голів правлінь Волиньгазу, Криворіжгазу та Чернігівгазу, які теж причетні до розкрадання блакитного палива із газотранспортної системи України», – йдеться в тексті.

За даними СБУ, облгази контролює менеджмент «Регіональної газової компанії», пов’язаної з Фірташем, яка керує 20 операторами ГРМ, тобто 70% всіх газорозподільних мереж України.

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Посадовцям повідомили про підозру в привласненні, розтраті або заволодінні майном шляхом службовим становищем.

«РГК» і Фірташ наразі не коментували цю заяву публічно.

СБУ зазначає, що на підставі її доказів про підозру повідомили загалом 11 керівникам облгазів, а також чотирьом функціонерам фінансово-промислової групи Фірташа. Служба оцінює збитки від їх діяльності протягом 2016-2022 років у понад 18 мільярдів гривень.

Раніше Дмитру Фірташу, трьом керівникам РГК і п’ятьом очільникам облгазів повідомлено про підозру за ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 та ч.3 ст.27, ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

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