СБУ затримала в деокупованому Херсоні перевдягненого російського військового

Служба безпеки України заявляє про затримання в деокупованому Херсоні перевдягненого в цивільний одяг російського військовослужбовця.

«Чоловік був перевдягнений у цивільну форму і намагався прикинутися «місцевим». Після розмови зі співробітниками СБУ він зізнався, що є професійним військовим з 69 окремої бригади прикриття збройних сил РФ», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, завданням російського військового у звільненому від окупантів Херсоні був збір інформації, коригування вогню по ЗСУ та проведення диверсій.

У відомстві додають, що чоловіка вдалося виявити завдяки «системним і послідовним стабілізаційним заходам», які СБУ та Нацполіція проводять на деокупованій території.

11 листопада Міноборони України повідомило, що після восьми місяців російської окупації Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор. За даними військових, на правому березі Дніпра на Херсонщині з початку тижня деокуповано 179 населених пунктів на понад 4,5 тисячах квадратних кілометрів.

Напередодні у Центрі нацспротиву припускали, що деякі російські військові залишилися в Херсоні і можуть спробувати створити картинку «героїчного опору» українським військовим.

За словами президента України Володимира Зеленського, у звільнених районах Херсонської області задокументовано понад 400 воєнних злочинів, які, ймовірно, скоєні російськими військовими.