СБУ заявляє, що запобігла незаконному відчуженню майна Дунайського пароплавства на понад 2 млрд грн

Служба безпеки України заявляє, що заблокувала спробу незаконного відчуження майна ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» на понад два мільярди гривень з боку топменеджменту компанії.

«Оперативники і слідчі спецслужби встановили, що оборудку було організовано під виглядом «реорганізації» діяльності пароплавства. Під час неї ділки планували вивести з балансу товариства 455 одиниць флоту, зокрема морські та річкові судна, баржі. Все це – в інтересах іноземної комерційної структури», – повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними спецслужби, організатори також збиралися штучно інвестувати кошти дочірніх і афілійованих підприємств пароплавства до статутного капіталу іноземної компанії.

«Для реалізації протиправної схеми зловмисники свідомо надали до профільного міністерства документацію щодо нульової вартості 455 одиниць флоту, погодження якої надало можливість самостійного розпорядження державним майном», – зауважили в СБУ.

У спецслужбі додали, що дії посадовців могли призвести до завдання шкоди обороноздатності держави.

Правоохоронці провели обшуки в офісних приміщеннях пароплавства та за місцями проживання підозрюваних учасників оборудки. Зараз триває досудове розслідування за частиною першою статті 14, частиною п’ятою статті 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та частиною першою статті 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, розповіли в СБУ.

В «Українському Дунайському пароплавстві» заявили, що створюють всі необхідні умови для роботи представників правоохоронних органів.

«У той же час наголошуємо, що подібні дії представників СБУ виглядають перебільшеними і недоцільними у поточній ситуації – УДП відкрите та готове до співпраці. Окрім того, дії правоохоронців унеможливлюють виконання програми президента України Володимира Зеленського щодо залучення іноземних інвесторів і партнерів, підривають мікроклімат всередині компанії, перешкоджають роботі, негативно впливають на ділову репутацію й імідж підприємства, а також завдають матеріальної шкоди пароплавству, що, у свою чергу, вже унеможливило виплату заробітних плат співробітникам і морякам», – йдеться в повідомленні.

В УДП зазначили, що звернуться до Кабінету міністрів України, міністерства інфраструктури, Офісу президента і центрального керівництва СБУ для «пошуку цивілізованих шляхів співпраці».

ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» є однією з найбільших судноплавних компаній як в Україні, так і у Придунайському регіоні, йдеться в повідомленні на сайті компанії. На даний час «Українське Дунайське пароплавство» має річковий флот чисельністю 75 самохідних суден і 245 одиниць несамохідного флоту. ПрАТ «УДП» оперує також флотом іноземних спільних підприємств, що налічує 125 одиниць несамохідного флоту.