СБУ: в полоні бойовиків на Донбасі перебувають 268 людей

268 людей вважаються незаконно позбавленими волі на непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей, повідомила Служба безпеки України у відповідь на запит Радіо Свобода.

«За даними інформаційного обліку Об’єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі і стримування збройної агресії Росії в Донецькій і Луганській областях (станом на 4 березня 2021 року) значаться як незаконно позбавлені волі на тимчасово окупованих територіях 268 осіб», – повідомили у СБУ.

У листопаді в СБУ заявляли про 251 людину, незаконно позбавлену волі.

Останній обмін утримуваними особами на Донбасі відбувся 16 квітня 2020 року. Офіс президента повідомив, що з полону звільнили 20 українців. У контрольованих Росією угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» сказали, що українська сторона передала 14 осіб.