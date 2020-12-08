СБУ: на Сумщині угруповання планувало напад на керівника ОТГ

На Сумщині угруповання планувало напад на керівника об’єднаної територіальної громади, повідомила Служба безпеки України.

«Співробітники СБУ отримали інформацію, що декілька представників кримінальних кіл планують заволодіти грошима трьох жителів Конотопського району. Встановлено, що об’єктами нападу були керівник ОТГ, комерсант та власник місцевої агрофірми», – заявили в Службі безпеки.

У відомстві стверджують, що затримали організатора угруповання «під час розподілу грошей, отриманих злочинним шляхом».

«Під час обшуків за місцями проживання зловмисників правоохоронці вилучили вогнепальну зброю, боєприпаси та інші докази незаконної діяльності. Перевіряється інформація про їх можливу причетність до скоєння інших подібних злочинів. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру всім учасникам групи і обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – розповіли в СБУ.

Провадження відкрите за статтям 187 та 263 Кримінального кодексу України (розбій та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).