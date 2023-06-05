Допомагав катувати учасників руху опору: затримано ще одного охоронця колишньої російської катівні у Херсоні

Служба безпеки повідомила про затримання у Херсоні чоловіка, який на початку повномасштабного вторгнення РФ «добровільно допомагав рашистам ув’язнювати і катувати учасників руху опору».

«Поплічником ворога виявився проросійськи налаштований місцевий житель. Під час тимчасової окупації міста він звернувся до створеного агресором «центру зайнятості». Там йому запропонували «посаду молодшого інспектора відділу охорони» у захопленій на той час «виправній колонії № 90», яку загарбники використовували для ув’язнення місцевих жителів.Зловмисник погодився на «пропозицію» і добровільно написав «заяву» на вступ до окупаційного органу. За даними розслідування, колаборант особисто брав участь в обшуках і допитах українських громадян. Під час тортур з потерпілих «вибивали» згоду на співпрацю з окупантами», – розповіли в СБУ.

Після звільнення Херсона чоловік намагався «відсидітися» вдома і таким чином сподівався уникнути покарання, кажуть в СБУ.

«Під час обшуків за адресою проживання затриманого виявлено «посвідчення» колишнього окупаційного органу та формений одяг російського зразка. Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).Суд обрав міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми», – йдеться в повідомленні.

На початку березня міжнародна група юристів Mobile Justice Team, яка допомагає українській владі розслідувати воєнні злочини РФ, заявила, що масові тортури в Херсонській області, фінансовані російською державою, «не випадкові, а є частиною ретельно продуманого плану з чіткою метою – знищити українську національну й культурну ідентичність».

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у катуваннях і вбивствах цивільних.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року.

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