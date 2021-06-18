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В СБУ заявили, що проводять обшуки в «Муніципальній варті»

У спецслужбі додали, що учасники групи зберігали боєприпаси, вибухові речовини та засоби ураження

Служба безпеки України проводить слідчі дії щодо членів «Муніципальної варти». Про це повідомив в коментарі Радіо Свобода речник СБУ Артем Дехтяренко.

«Наразі у межах кримінального провадження за частиною першою статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії, проводяться експертизи. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру фігурантам провадження», – заявив речник.

В СБУ зазначили, що їх співробітники викрили протиправну діяльність групи осіб, які облаштували незаконний стрілецький полігон на території колишнього дитячого табору у Дарницькому районі Києва.

«Досудовим слідством встановлено, що до організації полігону причетні члени Громадського формування з охорони громадського порядку «Муніципальна варта». Тренування зі стрільби проводились з використанням незареєстрованої вогнепальної зброї», – повідомила пресслужба СБУ.

У спецслужбі додали, що учасники групи зберігали боєприпаси, вибухові речовини та засоби ураження, незаконно переміщені з району проведення ООС.

Радіо Свобода наразі не вдалося отримати коментар від представників «Муніципальної варти».

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