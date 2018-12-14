СБУ порушила перше кримінальне провадження через незаконний перетин кордону – голова ДПСУ

В Україні порушили перше кримінальне провадження через незаконний перетин кордону, повідомив 14 грудня голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал.

За його словами, 11 грудня прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали громадянина Молдови, який намагався потрапити в України в обхід пункту пропуску. Як пояснює голова відомства, раніше чоловік дістав заборону на легальний в’їзд на десять років.

«Наразі за повідомленням співробітників Держприкордонслужби слідчим відділом Управління СБУ в Одеській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками вчинення злочину, передбаченого ст. 332-2 КК України «Незаконне перетинання державного кордону України». Порушника передано співробітникам СБУ для проведення подальших слідчих дій. Його може очікувати покарання у виді позбавлення волі на строк до трьох років», – повідомив Цигикал.

Голова Держприкордонслужби зазначив, що це перше кримінальне провадження за незаконний перетин кордону.

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Закон про кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону набув чинності у листопаді. Він доповніює розділ Кримінального кодексу України щодо недоторканності держкордону новою статтею, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до трьох років за незаконний перетин кордону. При цьому мова йде про осіб, які мають громадянство держави-агресора, або діють в інтересах держави-агресора.